Без зарядки и упаковки: в Сети высмеяли комплектацию коробки с iPhone 13

iPhone 13 поставляется без упаковочной пленки

В прошлом году Apple оставила iPhone 12 без зарядного устройства в стандартном комплекте поставки, а следующая модель айфона осталась даже без привычной упаковки.

Читайте также: IPhone 13, Apple Watch 7 и два iPod: как выглядят и сколько стоят новинки от Apple

Кстати, мы уже писали, что Apple приготовил неприятный сюрприз своим пользователям: главная фишка iPhone 13 будет доступна не всем.

Часть фанатов продукции от Apple раскритиковали решение, другие же отреагировали на новость с юмором, пишет ixbt.com.

Реклама

Один из дизайнеров предложил Apple еще более дешевую версию упаковки iPhone 13 – смартфоны можно продавать в блистерной упаковке. Вот так это выглядело бы:

Ранее мы писали, что iOS 15 будет поддерживать смартфоны шестилетней давности. Apple выпустит новую операционную систему для своих гаджетов. Установить обновление можно будет уже на следующей неделе.