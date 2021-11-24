В Турції призупинили продажі Apple

Очевидно, Apple призупинила продажі своїх гаджетів та пристроїв у Туреччині через фінансову кризу та падіння турецької ліри.

Читайте також: Найпопулярніші смартфони в Україні: Android популярніший за iOS

Реклама

Онлайн-магазин Apple працює, але жоден товар не можна додати до кошика для оформлення покупки. За такої спроби світиться напис: "зараз недоступно", пише macrumors.

Турецька ліра впала у вівторок відразу на 15% і тепер еквівалентна приблизно 0,078 доларів США, за весь рік падіння склало 45%.

Останнє падіння відбулося після того, як президент країни Реджеп Тайіп Ердоган відмовився від підвищення процентних ставок.

Реклама

Читайте також: Apple за 100 мільйонів залагодить справу за звинуваченням у монополії

Інфляція у країні наближається вже до 20%. Інформації про те, коли Apple може відновити продаж у Туреччині, поки що немає.

Нагадаємо, раніше користувачам показали та розповіли, яким буде майбутній iPhone 14 Pro .

Реклама

Крім того, компанія запатентувала зовнішній ліхтарик для своїх гаджетів, який скоріше підійде окулярам віртуальної реальності.