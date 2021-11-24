В Турции приостановили продажи Apple

По всей видимости, Apple приостановила продажи своих гаджетов и устройств в Турции из-за финансового кризиса и падения турецкой лиры.

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Онлайн-магазин Apple работает, но ни один товар нельзя добавить в корзину для оформления покупки. При такой попытке светится надпись: "недоступно в данный момент", пишет macrumors.

Турецкая лира упала во вторник сразу на 15% и теперь эквивалентна примерно 0,078 доллара США, за весь год падение составило 45%.

Последнее падение произошло после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался от повышения процентных ставок.

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Инфляция в стране приближается уже к 20%. Информации о том, когда Apple может возобновить продажи в Турции, пока нет.

Напомним, ранее пользователям показали и рассказали, каким будет будущий iPhone 14 Pro.

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Кроме того, компания запатентовала внешний фонарик для своих гаджетов, который скорее подойдет очкам виртуальной реальности.