Anonymous зламали банк РФ та обіцяють "злити" 800 Гб даних

Хакери зламали російський банк/Фото: колаж: "Сьогодні"

Хакери Anonymous заявили, що зламали бази даних одного з російських банків. Вони планують "злити" конфіденційні дані фінустанови.

Про це хакери повідомили у Twitter.

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Хакери зламали АТ Банк ПСКБ — петербурзький соціальний комерційний банк, клієнтами якого є російські олігархи. Anonymous мають намір "злити" 800 Гб конфіденційних даних.

Хакери Anonymous злили дані 120 тисяч російських солдатів

Хакерська група Anonymous стверджує, що отримала у своє розпорядження і "злила" у Мережу список 120 тисяч російських солдатів, які воюють в Україні.

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"Витекли особисті дані 120 000 російських солдатів, які воюють на території України. Всі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, повинні постати перед військовим трибуналом", – йдеться у заяві угруповання.

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