Anonymous сломали банк РФ и обещают "слить" 800 Гб данных

Хакеры взломали российский банк/Фото: коллаж: "Сегодня"

Хакеры Anonymous заявили, что сломали базы данных одного из российских банков. Они планируют "слить" конфиденциальные данные финучреждения.

Об этом хакеры сообщили в Twitter.

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Хакеры сломали АО Банк ПСКБ – петербургский социальный коммерческий банк, клиентами которого являются российские олигархи. Anonymous намерены "слить" 800 Гб конфиденциальных данных.

Хакеры Anonymous слили данные 120 тысяч российских солдат

Хакерская группа Anonymous утверждает, что получила в свое распоряжение и "слила" в Сеть список 120 тысяч российских солдат, воюющих в Украине.

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"Утекли личные данные 120 000 российских солдат, воюющих на территории Украины. Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", – говорится в заявлении группировки.

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