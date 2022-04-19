Хакеры нанесли еще один удар по военной мощи России

В сеть попали гигабайты данных из переписок компании

Anonymous продолжает атаковать Россию / Фото: REUTERS

Хакерская группа Anonymous заявила, что взломала базу данных строительной компании, работающей над проектами в интересах Минобороны России.

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Целю кибератаки стало Главное Управление Обустройства войск. В сеть слили 15 600 писем компании, которые в общей сложности весят 9,5 Гб.

ГУОВ является самой крупной многопрофильной компанией, действующей в интересах Вооруженных сил России.

К слову, компания, кажется, является прикрытием, ведь ее уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей, а 49% ее акций принадлежат предприятию "ГАРНИЗОН", название которого говорит само за себя.

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Перед этим Anonymous взломали банк РФ и обещают "слить" 800 Гб данных. Клиентами финансового учреждения являются российские олигархи.