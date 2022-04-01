Цифровая блокада продолжается: какие санкции ввели против России за последние сутки

Все больше компаний объявляют о своем выходе из России – и это только начало!

Санкции против путинской России увеличиваются / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал список технологических компаний, которые ввели санкции против России за последние сутки. Читайте также: В Украине закрывают интернет провайдеров за нежелание блокировать российскую пропаганду Реклама Санкции против РФ на 1 апреля Marvell прекращает передачу продукции прямо и опосредованно клиентам, находящимся в России, Беларуси и на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Marvell Technology Group – американская компания – разработчик полупроводниковой продукции.

Panduit сообщает, что временно приостановила прием заказов и доставку клиентам в России. Компания продолжит выплачивать зарплаты и льготы своим членам команды. Panduit – это мировой лидер в разработке и производстве средств коммуникации.

Материнская компания Atlona – Panduit – сообщает, что временно приостановила прием заказов и доставки клиентам в России. Panduit продолжит платить зарплаты и льготы своим российским членам команды.

Johnson Controls приостановили работу в России. Таким образом, Johnson Controls будет выполнять имеющиеся договорные обязательства, насколько это возможно, и в полном соответствии с санкциями, не принимая при этом новые бизнесы или заказы.

Intuit Inc приостановили учетные записи клиентов из России. Американская компания, производитель бухгалтерского ПО, широко используемый малым бизнесом и частными лицами.

Honeywell приостановили практически все продажи в России. Главная американская международная корпорация, производящая оружие, космические системы, автоматические и контролирующие системы, инженерные услуги, транспортационные системы.

Heidrick & Struggles приостановили все операции в России. Это международная поисковая компания со штаб-квартирой в Чикаго.

Citrix приостановили все продажи в России. Американская транснациональная корпорация, предоставляющая серверные, программные и компьютерные виртуализации, ПО и технологии облака.

Akamai Technologies приостановила деятельность в России и Беларуси. Akamai – ведущий поставщик услуг для акселерации вебсайтов, провайдер платформ доставки.

Киностудия Walt Disney Company с 7 апреля полностью приостанавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах. Запрет коснется как зарубежных проектов студии, в частности "Смерти на Ниле", так и российских, таких как "Мистер Нокаут". Ранее мы писали, что Microsoft остался в России, несмотря на заявление об уходе, зато другие гиганты ушли под давлением работников.