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СЕГОДНЯ Техно

Цифровая блокада продолжается: какие санкции ввели против России за последние сутки

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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1 апреля, 10:08
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Все больше компаний объявляют о своем выходе из России – и это только начало!
Санкции против путинской России увеличиваются
Санкции против путинской России увеличиваются / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал список технологических компаний, которые ввели санкции против России за последние сутки.

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Санкции против РФ на 1 апреля

  • Marvell прекращает передачу продукции прямо и опосредованно клиентам, находящимся в России, Беларуси и на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Marvell Technology Group – американская компания – разработчик полупроводниковой продукции.
  • Panduit сообщает, что временно приостановила прием заказов и доставку клиентам в России. Компания продолжит выплачивать зарплаты и льготы своим членам команды. Panduit – это мировой лидер в разработке и производстве средств коммуникации.
  • Материнская компания Atlona – Panduit – сообщает, что временно приостановила прием заказов и доставки клиентам в России. Panduit продолжит платить зарплаты и льготы своим российским членам команды.
  • Johnson Controls приостановили работу в России. Таким образом, Johnson Controls будет выполнять имеющиеся договорные обязательства, насколько это возможно, и в полном соответствии с санкциями, не принимая при этом новые бизнесы или заказы.
  • Intuit Inc приостановили учетные записи клиентов из России. Американская компания, производитель бухгалтерского ПО, широко используемый малым бизнесом и частными лицами.
  • Honeywell приостановили практически все продажи в России. Главная американская международная корпорация, производящая оружие, космические системы, автоматические и контролирующие системы, инженерные услуги, транспортационные системы.
  • Heidrick & Struggles приостановили все операции в России. Это международная поисковая компания со штаб-квартирой в Чикаго.
  • Citrix приостановили все продажи в России. Американская транснациональная корпорация, предоставляющая серверные, программные и компьютерные виртуализации, ПО и технологии облака.
  • Akamai Technologies приостановила деятельность в России и Беларуси. Akamai – ведущий поставщик услуг для акселерации вебсайтов, провайдер платформ доставки.
  • Киностудия Walt Disney Company с 7 апреля полностью приостанавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах. Запрет коснется как зарубежных проектов студии, в частности "Смерти на Ниле", так и российских, таких как "Мистер Нокаут".

Ранее мы писали, что Microsoft остался в России, несмотря на заявление об уходе, зато другие гиганты ушли под давлением работников.

Александр Трикиша
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