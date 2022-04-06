Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Чтобы гнать врага до самой Москвы: Британия хочет передать Украине новое смертоносное оружие

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 06:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Западные страны не бросают Украину наедине с врагом – какое вооружение может получить наша армия в ближайшее время
Британия может поставить в Украину новое оружие
Британия может поставить в Украину новое оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия не только удерживает крупные города, но и вынуждает врага отступать. Поэтому правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия.

Читайте также: НАТО готово передать Украине оружие для защиты от нового наступления РФ – Столтенберг

Реклама

Изначально Украине поставляли оружие для сдерживания врага, а с наступательным оружием ВСУ смогут гнать оккупанта до самой Москвы или даже к тому самому бункеру на Урале…

Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.

Это может быть M270 MLRS – американская универсальная пусковая установка использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.

Реклама

В этом месяце 44 установки должны пройти модернизацию для использования в британской армии, что включает в себя добавление в системы высокотехнологичных инноваций. Но пока неизвестно, готова ли Британия отправить новейшее вооружение в Украину.

Также в британском арсенале находится 155-мм самоходная артиллерийская установка AS90, способная поражать цели на расстоянии до 30 км.

Реклама

Британская армия также имеет на вооружении реактивную систему залпового огня M270B1. Она может поражать цели на расстояние до 70 километров, оставаясь при этом очень точной благодаря возможности GPS-наведения. Это модернизация выше описанной M270 для британской армии с лучшей броней, пишет express.co.uk.

Ранее Британия уже поставила в Украину портативный ракетный комплекс Starstreak, которые уже плодотворно работает на благо нашей страны.

Ранее мы писали, что американская разведка потирает руки – Украина захватила новейшую технику ПВО России.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Слишком жестокие кадры: Facebook объяснил, почему блокировал информацию о Буче Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Чтобы гнать врага до самой Москвы: Британия хочет передать Украине новое смертоносное оружие Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

45256.22

Binance Coin (BNB)

441.65

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

120.51

Theta (THETA)

3.62

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять