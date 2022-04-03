Американская разведка потирает руки: Украина захватила новейшую технику ПВО России

С первых дней войны в Украине ВСУ успешно отбивают атаки оккупанта и захватывают технику врага. Среди нее находятся достаточно интересные экспонаты

Украина захватывает новейшую технику России / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Несколько дней украинцы захватили одну из самых современных российских военных машин – 9С935, которая сочетается с широким спектром российских систем ПВО.

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Комплект средств автоматизации стрелков-зенитчиков входит в комплект средств автоматизации ПВО под названием "Барнаул-Т", которая используется для управления средствами противовоздушной обороны.

Аналогичная система была захвачена ранее в этом месяце и даже использовалась украинскими силами.

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Система "Барнаул-Т" эксплуатируется уже более десяти лет и объединяет различные элементы российской системы ПВО малой дальности. Из-за небольшой занимаемой площади он очень мобилен и может использоваться сухопутными войсками, поэтому эти системы прибыли в Украину.

Система обладает высокой степенью автоматизации и может работать совместно с гусеничными зенитно-ракетными комплексами "Тор-М" и 9К35 "Стрела". При необходимости он также может использоваться с российским колесным ЗРК 9К33-Оса или переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) 9К333 "Верба".

На факт захвата ценной техники обратили внимание в издании interestingengineering.com и предположили, что Украина как союзник делиться данными о захваченной технике с США. Кстати, мы уже писали, что США поставит смертоносные дроны-камикадзе.

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Вполне вероятно, что США получили доступ к этим захваченным системам и заняты тем, чтобы понять, как они функционируют.

Поскольку во время этого конфликта украинские силы осуществили множество захватов, у американской разведки на следующие несколько месяцев полно работы, добавляет издание.