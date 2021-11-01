Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Техно

Астероид, названный в честь Украины, пролетел невероятно близко от Земли и напугал ученых

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
1 ноября, 10:44
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
NASA пристально следит за астероидами, пролетающими мимо нашей планеты, но на прошлой неделе они проморгали инопланетное тело, прошедшее в невероятной близости от Земли
Астероид пролетел мимо Земли на близком расстоянии
Астероид пролетел мимо Земли на близком расстоянии / Фото: Pixabay

Примечательно, что по случайному стечению обстоятельств астероид получил название в честь Украины – 2021 UA1. UA – это международный код нашей страны.

Читайте также: Брюсу Уиллису приготовиться! Возле Земли нашли астероид стоимостью 11 триллионов долларов

Реклама

Астероид 2021 UA1 – третий по величине астероид, который когда-либо приближался к нашей планете, пролетев над Антарктидой на высоте около 3000 км.

Это выше, чем находится Международная космическая станция, но ниже, чем вращаются спутники связи.

Небесный объект имел диаметр всего два метра и, скорее всего, сгорел бы в атмосфере, если бы подошел ближе к нашей планете, сообщает independent.co.uk.

Реклама

Тем не менее, ученых беспокоит не его размер, а то, что астероид заметили в самый последний момент.

"Причина, по которой пролет астероида был настолько неожиданным, заключалась в том, что он находился за Солнцем, приходя с дневного неба, поэтому его нельзя было обнаружить до сближения", – написал в Twitter астроном Тони Данн.

Есть только два астероида, которые приближались к Земле еще ближе: это был астероид 2020 QG, который пролетел всего в 2950 км над южной частью Индийского океана, и астероид 2020 VT4, пролетевший в 400 км от Земли.

Этот астероид пролетел мимо земли в пятницу 13-го, но был замечен лишь на следующий день.

Реклама

Ранее мы писали что NASA успешно запустило первый в истории зонд по изучению троянских астероидов. Зонд отправится изучать скопления астероидов вокруг Юпитера, известных как троянские.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опрос
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять