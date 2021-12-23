"Заблудшие души": найдены больше 100 планет-призраков Млечного пути

В Млечном пути нашли корабли-призраки / Фото: Wikipedia

Астрономы уточняют, что из 170 потенциальных блуждающих объектов настоящими планетами могут оказаться скорее 70, но это все равно важное открытие.

Читайте также: Каждый может попасть на ракету: NASA показало Землю с высоты 158 километров

Реклама

Дрейфуя вдали от звезд, эти планеты плавают в темноте, как корабли-призраки в ночи, пишет Science Alert.

Если будет подтверждено, что значительная их часть является планетами, это может означать, что Млечный Путь кишит звездными изгнанниками.

Реклама

Несколько миллиардов этих свободно плавающих планет-гигантов могут свободно перемещаться по галактике без звезды-хозяина.

Читайте также: Астрономы показали "снежинки" и "Рождественскую ель" в космосе

Сейчас ученые надеются оценить потенциальную массу каждого объекта, связав его с той звездной частью космоса, в которой он мог образоваться.

Реклама

Астрономы хотят собрать больше информации с помощью Экстремально Большого Телескопа (ESO).

Читайте также: Аудиотур в космосе: астрономы озвучили звезды, планеты и луны

Напомним, ранее сообщалось, что запуск телескопа Уэбба в космос снова перенесли на сутки из-за плохой погоды.