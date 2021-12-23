"Загублені душі": знайдено більше 100 планет-примар Чумацького шляху

У Чумацькому шляху знайшли кораблі-примари / Фото: Wikipedia

Астрономи уточнюють, що із 170 потенційних блукаючих об'єктів справжніми планетами можуть виявитися швидше 70, але це все одно важливе відкриття.

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Дрейфуючи далеко від зірок, ці планети плавають у темряві, як кораблі-примари у ночі, пише Science Alert.

Якщо буде підтверджено, що значна частина їх є планетами, це може означати, що Чумацький шлях кишить зоряними вигнанцями.

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Кілька мільярдів цих вільно плаваючих планет-гігантів можуть вільно пересуватися галактикою без зірки-господаря.

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Наразі вчені сподіваються оцінити потенційну масу кожного об'єкта, пов'язавши його з тією зірковою частиною космосу, в якій він міг утворитися.

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Астрономи хочуть зібрати більше інформації за допомогою Екстремально Великого Телескопа (ESO).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що запуск телескопа Вебба в космос знову перенесли на добу через погану погоду.