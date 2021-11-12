Все идет по плану: космический корабль Crew Dragon пристыковался с МКС

На борту космического корабля Crew Dragon находятся четверо астронавтов/Коллаж: "Сегодня"

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX в четверг, 11 ноября, пристыковался к Международной космической станции (МКС). На его находятся четверо астронавтов.

Трансляции миссии ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Процесс стыковки

Финальная стадия сближения корабля с МКС началась в 18:27 по времени восточного побережья США. В 18:32 ведущий трансляции подтвердил успешную стыковку корабля с МКС. Оно проходило в автоматическом режиме.

Запуск корабля

Запуск корабля Crew Dragon был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это уже четвертый полет Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. Первый состоялся 30 мая 2020 года, второй — 15 ноября 2020 года, третий — 23 апреля текущего года.

На борту Crew Dragon, получившего название Endurance ("Выносливость"), находятся американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев. Сейчас на станции находятся трое членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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Успешное возвращение космонавтов миссии Crew-2

Астронавты миссии Crew-2 успешно вернулись на Землю после 199 дней в космосе. Домой их доставила капсула Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

Капсула приводнилась в Мексиканском заливе. Возвращение космонавтов завершило шестимесячную миссию на Международную космическую станцию. Crew Dragon Endeavour доставил на Землю четырех астронавтов – Шейна Кимбро и Меган МакАртур из NASA, Томаса Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошидэ из Японского агентства аэрокосмических исследований.

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