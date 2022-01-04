Viber добавил реакции в чатах один-на-один: что еще обновилось

Viber добавил новые фукнции, включая реакции в личных чатах
Viber анонсировал новую функцию для общения: реакции в чатах один-на-один. С Нового года функция доступна всем украинцам.
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Теперь в любом личном чате Viber можно нажать на значок с изображением сердечка рядом с сообщением и выбрать подходящую эмоцию, говорится в релизе компании.
Ранее реакции были доступны только в групповых чатах и сообществах Viber. Функция делает общение в чатах более удобным, ведь иногда нет времени развернуто отвечать на сообщение.
Реакции доступны пользователям Viber и в групповых чатах, и в сообществах.
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Еще одна функция Viber – опросы. Для их создания достаточно нажать на знак с тремя точками рядом с окном ввода сообщения, а затем выбрать "Создание опроса".
Кроме того, в мессенджере есть викторины. Участники отвечают на вопросы и сразу видят, верный ли ответ они выбрали. Достаточно выбрать "Режим викторины" в окне создания опроса.
Также в мессенджере доступен встроенный переводчик сообщений внутри чатов – перевести любое сообщение можно прямо в окне переписки.
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Чтобы перевести любое послание в чате, нужно просто нажать на сообщение и удерживать его: затем в раскрывшемся окне выбрать "перевести".
Контекст.
- Напомним, ранее мы писали о том, что Telegram добавил новые стикеры к Йолю и Рождеству.
- До этого Telegram добавил сразу несколько новых функций: например, анонимные сообщения и функцию запрета на хранение или пересылку любого контента в чатах.