Viber додав реакції в чатах віч-на-віч: що ще оновилося

Viber додав нові функції, зокрема реакції в особистих чатах

Viber анонсував нову функцію для спілкування: реакції в чатах один на один. З Нового року функція доступна для всіх українців.

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Тепер у будь-якому особистому чаті Viber можна натиснути на значок із зображенням серця поруч із повідомленням та вибрати відповідну емоцію, йдеться у релізі компанії.

Раніше реакції були доступні тільки в групових чатах та спільнотах Viber. Функція робить спілкування в чатах зручнішим, адже іноді немає часу розгорнуто відповідати на повідомлення.

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Реакції доступні користувачам Viber як у групових чатах, так і в спільнотах.

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Ще одна функція Viber – опитування. Для їх створення достатньо натиснути на знак із трьома точками поруч із вікном введення повідомлення, а потім вибрати "Створення опитування".

Крім того, у месенджері є вікторини. Учасники відповідають на запитання та одразу бачать, чи правильну відповідь вони обрали. Досить вибрати "Режим вікторини" у вікні створення опитування.

Також у месенджері доступний вбудований перекладач повідомлень всередині чатів – перевести будь-яке повідомлення можна у вікні листування.

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Щоб перевести будь-яке послання в чаті, потрібно просто натиснути на повідомлення і утримувати його: потім у вікні вибрати "перекласти".

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