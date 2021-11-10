Вертолет Ingenuity совершил пятнадцатый полет и сфотографировал Красную планету (фото)

Вертолет Ingenuity поднялся в воздух более чем на 2 минуты/Коллаж: Сегодня

Минивертолет Ingenuity, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), совершил пятнадцатый полет. Он длился более 2 минуты.

Об этом сообщает NASA.

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Детали полета

"Марсово вертолет успешно завершил свой 15-й полет на Марсе. Он длился 128,8 секунды", — сообщают в NASA.

Ingenuity сделал несколько фотографий, которые впоследствии будут переданы на Землю для их детального изучения.

Телескоп Хаббл сфотографировал туманность Глаз Клеопатры

NASA опубликовало фото, сделанное телескопом Хаббл еще до того, как он вышел из строя. На нем изображена голубая планетарная туманность, расположенная в созвездии Эридана

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Стоит отметить, что планетарные туманности не имеют ничего общего с планетами – они на самом деле являются оболочками из горячего газа, выделяются красными гигантами на поздних стадиях их жизни.

Глаз Клеопатры. Фото: NASA

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