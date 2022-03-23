В телеграме произошел масштабный сбой – доступа лишились жители многих стран

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Популярная сеть "Телеграм" сейчас переживает масштабный сбой в своей работе. Жители многих стран мира сообщают о проблемах с доступом к этой соцсети.
Об этом сообщается на других ресурсах, например, в твиттере.
"Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса. По данным сервиса Downdetector, 70% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на подключение сервера, 20% — на работу приложения, 10% — на проблемы с получением сообщений", — передает "Интерфакс".
В частности, о проблемах сообщали жители Албании, Испании, Италии, Эстонии, Турции, Грузии, США (в частности, в Нью-Йорке), Германии, Польши и Узбекистана.
Сбои в работе соцсетей
- Ровно месяц тому нечто подобное уже наблюдалось в телеграме. В работе популярного мессенджера произошел сбой примерно в 10 часов по Киеву. Пользователи жаловались на ошибку подключения к серверу и невозможность получать сообщения.
- В работе видеохостинга YouTube случился сбой поздно вечером 30 января – о перебоях сообщали жители трех стран, включая Украину.
- А чуть ранее, 27 декабря, в работе Telegram произошел еще один глобальный сбой – пользователи не могли отправлять сообщения.
- Кроме того, 12 ноября 2021 года в работе Gmail случился массовый сбой по всему миру – тогда же в некоторых странах возникла проблема с доступом в YouTube.
- Глобальным сбоем закончилось переименование компании Facebook в Meta в конце октября 2021 года.