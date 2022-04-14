В России признали, что техника Apple из-за санкций станет бесполезной

Продукция Apple станет в России бесполезной / Фото: REUTERS

Техника Apple вскоре станет бесполезной в России. Американская компания ввела санкции против РФ с первых дней войны в Украине и постепенно отключает свои сервисы.

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В первую очередь, Apple закрыл все официальные магазины, из-за чего цены на оставшуюся технику взлетела до небес.

Затем "яблочные" закрыли доступ в App Store. На данный момент нет возможности купить приложения, а оставшаяся лазейка через Apple ID вскоре тоже будет закрыта.

Но самый большой удар последовал после блокировки сервиса бесконтактных платежей Apple Pay. Какое-то время россияне использовали лазейки для добавления российских карт "Мир", но даже сами разочаровались в этих методах.

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Известный российский блогер Эльдар Муртазин предположил, что Apple вскоре полностью умрет для россиян.

"Нас хотят де-факто отключить от возможности платить с телефона, с умных устройств (на iOS). При этом на Android это сделать невозможно, Android остается вполне себе рабочим, там появляются приложения, развитие будет идти. iPhone для нашей страны умирает, – поделился мнением аналитик.

К слову, Google запретил устанавливать ОС Andoid на смартфоны российского производства, а также может запретить ввоз в страну смартфонов с со своей ОС.

Добавим, что из магазинов Apple и Google пропало приложение крупнейшего российского банка "Сбербанк". На различных платформах в РФ уже предлагают установку приложения за деньги.