Утечка воздуха на МКС: российский модуль "Звезда" могут навсегда изолировать

Специалисты ищут утечку на МКС в российском модуле / Фото: NASA

По словам россиян, ситуация не представляет серьезной угрозы, однако полная изоляция отсека не исключается, сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

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Сейчас специалисты продолжают работу по поиску утечки – она настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики, пишет Интерфакс.

Международная космическая станция имеет достаточный запас воздуха, поэтому астронавтам пока ничего не грозит, заверила Гейтенс.

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Впервые об обнаружении утечки воздуха астронавты сообщили в августе 2020 года. Тогда ее удалось локализировать в переходной камере модуля "Звезда".

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В октябре 2020 специалисты нашли трещину в 4 см и закрыли ее временными средствами, что уменьшило скорость падения давления на МКС, но не устранило утечку.

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31 декабря 2021 года "Роскосмос" сообщил, что экипаж МКС обнаружил последнее возможное место утечки воздуха на станции, и вскоре на станцию прибудут новые средства для ремонта.

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Напомним, ранее мы писали о том, что на МКС запустили первый в мире археологический проект.