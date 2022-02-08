Ученые разгадали главную загадку планеты

Ученые объяснили загадку скорости Сатурна / Фото: NASA

Сатурн уникален тем, что некоторые из его полярных сияний генерируются закрученными ветрами в его собственной атмосфере, а не только из окружающей магнитосферы планеты.

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На всех остальных наблюдаемых планетах, в том числе на Земле, полярные сияния формируются только мощными токами, поступающими в атмосферу из окружающей магнитосферы, пишет Phys.

Они вызваны либо взаимодействием с частицами Солнца, как на Земле, либо вулканическим материалом, извергнутым с луны, вращающейся вокруг планеты – как на Юпитере.

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Это открытие дает ответ на одну из первых загадок: почему мы не можем легко измерить продолжительность дня на Сатурне?

В 2004 году ученые обнаружили, что скорость вращения планеты якобы изменилась за два десятилетия с тех пор, как последний космический корабль пролетел мимо нее в 1981 году.

При этом физики утверждают, что этот показатель не может измениться так быстро, поэтому на Сатурне должно было происходить что-то уникальное и странное.

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Теперь ученые измерили излучение верхних слоев атмосферы и доказали, что значительная часть полярных сияний планеты создается за счет ее собственной погоды, и скорость все же стабильна.

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