Вчені розгадали головну загадку планети

Вчені пояснили загадку швидкості Сатурна / Фото: NASA

Сатурн унікальний тим, що деякі з його полярних сяйв генеруються закрученими вітрами у власній атмосфері, а не тільки з навколишньої магнітосфери планети.

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На всіх інших планетах, що спостерігаються, зокрема на Землі, полярні сяйва формуються тільки потужними струмами, що надходять в атмосферу з навколишньої магнітосфери, пише Phys.

Вони викликані або взаємодією з частинками Сонця, як на Землі, або вулканічним матеріалом, вивергнутим із місяця, що обертається навколо планети – як на Юпітері.

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Це відкриття відповідає на одну з перших загадок: чому ми не можемо так легко виміряти тривалість дня на Сатурні?

У 2004 році вчені виявили, що швидкість обертання планети нібито змінилася за два десятиліття відтоді, як останній космічний корабель пролетів повз неї 1981 року.

Водночас фізики стверджують, що цей показник не може змінитись так швидко, тому на Сатурні мало відбуватися щось унікальне та дивне.

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Тепер вчені виміряли випромінювання верхніх шарів атмосфери й довели, що значна частина полярних сяйв планети створюється внаслідок її власної погоди, і швидкість все ж таки стабільна.

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