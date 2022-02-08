Удивительное открытие: шимпанзе научились лечить друг друга насекомыми

Шимпанзе научились лечить друг друга насекомыми / Фото: Wikipedia

Такое поведение одного животного, наносящего лекарство на рану другого, никогда ранее не наблюдалось.

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Исследователи стали свидетелями нескольких случаев такого поведения в сообществе из 45 шимпанзе в национальном парке Лоанго в Габоне, пишет CNN.

Уже известно, что медведи, слоны и даже пчелы занимаются самолечением от паразитов и болезней.

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Самолечение, когда используются части растений для борьбы с патогенами или паразитами – наблюдалось у многих видов, включая насекомых, рептилий и птиц, говорят ученые.

Шимпанзе и бонобо глотают листья растений, обладающих противопаразитарными свойствами, и жуют горькие листья, химические свойства которых убивают кишечных паразитов.

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Но это первый зарегистрированный случай, когда животные наносили на открытые раны другую животную материю – насекомых.

Команда каталогизировала 76 случаев использования шимпанзе насекомых на своих ранах и ранах сородичей за 15 месяцев, с ноября 2019 года по февраль 2021 года.

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