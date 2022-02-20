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СЕГОДНЯ Техно

Яйца из водорослей улучшают умственные способности: как это возможно

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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20 февраля, 13:51
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Компания в США создала яйца из водорослей, которые повышают умственную и физическую работоспособность
Вместо яиц можно будет пить специальный коктейль
Вместо яиц можно будет пить специальный коктейль / Фото: Pixabay

Fiction Foods объявила про коммерческий запуск своего первого продукта, альтернативного яйцам, в третьем квартале 2022 года.

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Это не поддельное яйцо, а новый продукт эвглена с высококачественным белком животного происхождения без самого животного происхождения, пояснили разработчики, пишет vegconomist.

Флагманский пищевой продукт "Performance Scramble" – богатая питательными веществами жидкая альтернатива яйцам, предназначенная для повышения умственной и физической работоспособности.

Компания утверждает, что их продукт содержит на 15% больше белка животного качества, чем куриное яйцо, больше омега-3, чем лосось.

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Кроме того, в нем больше цинка, чем в устрицах, больше пробиотиков, чем в йогурте, и больше антиоксидантов, чем в чернике, заверили создатели.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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