Ученые открыли новый вид осы и назвали ее в честь паба

Ученые четыре года гонялись за осой, чтобы открыть новый вид / Фото: Pixabay, Smithsonian NMNH
Миниатюрные осы длиной примерно в 1 мм получили имя Neuroterus valhalla – их назвали "Вальхалла" на территории студенческого городка в Хьюстоне.
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Сложность задачи ученых состояла в том, что паразитические галловые осы мало вылезают наружу, пишет Science Alert.
Большинство своей жизни эти крошечные насекомые обитают в коконообразных сводах на листьях, цветах и стеблях дубов.
Весной у них есть всего пара дней, чтобы спариться и отложить яйца, прежде чем они умрут.
Поэтому исследователям из Университета Райса понадобилось четыре года, чтобы описать осу, найденую просто на заднем дворе дома.
Большую часть года ученые, изучающие этих насекомых, терпеливо ждут. Затем они должны начать быстро действовать, держа в руках увеличительное стекло.
Галловые осы образуют сложные пищевые сети в экосистемах, влияя не только на дуб, в котором живут, но и на паразитов, которые их поедают. Если оса вымрет, это приведет к эффекту домино.
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