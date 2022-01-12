Ученые готовятся к сюрпризам о жизни на Марсе: когда их ждать

Поиск жизни на Марсе может обернуться сюрпризами / Фото: NASA

Красная планета в настоящее время представляет собой улей активности, где орбитальные спутники, блуждающие роботы и летающие вертолеты работают над одной и той же миссией.

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Их цель – узнать больше о потенциале обитаемости Марса, изучая его атмосферу, каменистую поверхность и состав недр, пишет The Science Times.

Фото NASA

По словам ученых, органические соединения, обнаруженные на Марсе, совместимы с ранней жизнью, что дает захватывающий намек на поиски внеземной жизни в нашей Солнечной системе.

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NASA считает, что древний Марс был похож на Землю по климату, но раньше он был значительно влажнее и теплее, что говорит о том, что мы должны быть готовы к неожиданным открытиям.

Как только эксперты получат все данные, собираемые марсоходами и зондами с поверхности планеты и под ней, они смогут определить, сколько жизни существует или существовало на планете.

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Предположительно, такие удивительные открытия могут ждать нас через 20 лет, когда ученые получат данные всех аппаратов Марса вживую.

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То есть, сюрпризом могут оказаться свидетельства более сложной жизни, чем микробная, в те времена, когда Марс был похож по климату на Землю, или даже сейчас.

Напомним, ранее мы писали о том, что марсианский робот NASA ушел в спячку из-за бури на Красной планете.

Также сообщалось, что люди рано или поздно смогут сделать Марс и Венеру пригодными для жизни.