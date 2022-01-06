Три в одном: ASUS выпустила складной дисплей-планшет взамен ноутбука

Появился планшет, складывающийся как ноутбук / Фото: asus.com

Формально производитель позиционирует устройство как ноутбук, но он только отдаленно выглядит, так как оснащен раскладывающимся 17,3-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем.

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Новинку можно использовать как планшет и даже как стационарный ПК, переведя устройство в горизонтальное положение и подключив беспроводную клавиатуру, пишет technewsspace.

Экран занимает 87% передней панели, имеет соотношение сторон 4: 3 и поддерживает разрешение 2560 × 1920 пикселей.

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В Zenbook 17 Fold OLED будут использованы новейшие процессоры Intel Alder Lake-U вплоть до модели Core i7-1250U.

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Также он будет оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и получит хранилище M.2 NVMe с поддержкой PCIe 4.0 x4.

Планшет-ноутбук будет имеет два порта Thunderbolt 4, быструю зарядку Easy Charge и комбинированный аудиопорт 3,5 мм.

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ASUS Zenbook 17 Fold OLED оснащен также 1,4-мм клавиатурой ErgoSense Bluetooth и четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой звука Dolby Atmos.

Питается Zenbook 17-кратный OLED от батареи 75 Вт, вес новинки без клавиатуры – 1,6 кг. Компания пока ничего не объявила о цене устройства.

Концепт.