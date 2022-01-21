Черные дыры слились в танце: телескоп показал фото космического романа (фото)

Астрономы изучают орбитальный танец черных дыр

Астрономы изучают черную дыру в созвездии Рака, которая участвует в орбитальном танце с черной дырой поменьше. Обе удалены от Земли примерно на 3,5 млрд световых лет.

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Первая – одна из самых массивных когда-либо обнаруженных черных дыр, написала команда Chandra в Twitter.

Масса гигантской черной дыры в 18,5 млрд раз превышает массу нашего Солнца. Вторая черная дыра тоже немаленькая – ее масса примерно в 150 млн раз превышает массу нашей звезды.

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Яркость вспышек двойной черной дыры, открытой в 2008 году, более чем в триллион раз превышает светимость Солнца и даже световой поток всей галактики Млечный Путь.

Меньшая сверхмассивная черная дыра вращается вокруг большей с наблюдаемым периодом около 12 лет.

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Орбита младшей черной дыры распадается из-за излучения от сверхмассивного хозяина, и ожидается, что они сольются воедино примерно через 10 тысяч лет.

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