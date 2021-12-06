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Океан энергии и другие Вселенные: что было до Большого взрыва

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
6 декабря, 12:57
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Ученые объяснили, что Большой взрыв был, в сущности, всего лишь очень быстрым расширением, но до него Вселенная тоже существовала
Ученый рассказал, что было до Большого взрыва
Ученый рассказал, что было до Большого взрыва / Фото: Getty Images, Pixabay

13,8 миллиарда лет назад пространство, в котором мы все сейчас проживаем, было очень жарким и очень плотным, и с тех пор оно расширяется.

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Автор новой теории, британский физик и профессор Манчестерского университета Брайан Кокс поясняет, что до Большого взрыва материи не существовало., пишет Express.

Были только пространство-время и океан энергии – почти неподвижный, но слегка колеблющийся.

"Представьте его как почти неподвижный океан энергии, заполняющий пустоту", – заявил Кокс.

Энергия воздействовала на пространство, заставляя его растягиваться, и это было бы не то мягкое расширение, которое мы наблюдаем сегодня, а невообразимо сильное расширение – инфляция.

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При этом до этого океана материи могли быть и другие Вселенные, ведь мы можем наблюдать мертвые черные дыры, заявил еще в прошлом году Роджер Пенроуз.

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Ученый получил Нобелевскую премию по физике за найденные в небе "точки Хокинга" раз в 8 больше Луны.

Ранее покойный Стивен Хокинг предположил, что черные дыры испаряются со временем, но временные рамки их испарения выходят за марки существования Вселенной.

Поэтому сэр Роджер считает, что "мертвые" черные дыры из более ранних миров, или "эонов", теперь наблюдаемы.

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По иронии судьбы преобладающая космологическая модель была впервые предложена бельгийским священником Жоржем Лемэтром в 1920-х годах.

Он предположил, что Вселенная началась с единственного первичного атома. Это признавалось учеными на протяжении многих лет, но теперь они начали сомневаться.

Напомним, ранее ученые нашли уникальную двойную звезду, раскрыв одну из загадок Вселенной.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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