Солнечная панель создает электричество без Солнца: как это работает

/ Фото: BGR

Панель под названием AuREUS кажется невозможным изобретением, но будущий ученый с ней справился.

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Фактически, это солнечная панель, которая может питаться ультрафиолетовыми лучами Солнца, которым облака не препятствуют, пишет BGR.

Для создания панелей Майг использовал люминесцентные частицы из фруктовых и овощных отходов.

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Используя их, Мейг создал солнечную пленку, способную улавливать ультрафиолетовые лучи. Затем пленка преобразует лучи в видимый свет, который используется для выработки энергии.

Панель может продолжать генерировать энергию, даже когда на улице облачно. Прототип представляет собой панель размером 90 на 60 см и способен заряжать два телефона каждый день.

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В увеличенном виде изобретение позволит зданиям полностью работать от собственного электричества.

Поскольку пленка гибка, ее также можно было бы установить на автомобилях, что могло бы перекрыть потребность электрокаров в энергии.

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