SpaceX готовится отправить новых астронавтов на МКС: онлайн-трансляция

Запуск запланирован в 4:03 по киевскому времени/Коллаж: Сегодня

11 ноября американская компания SpaceX готовится отправить на Международную космическую станцию экипаж новых астронавтов. Запуск ракеты запланирован в 4:03 по киевскому времени.

Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

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Запуск ракеты

Трансляция запуска Crew-3 началась за четыре часа до старта операции. На этот раз прогноз местной погоды на 80% благоприятен для запуска ракеты.

Резервный запуск

В случае отмены операции, резервное окно запланировано на 12 ноября в 03:40 по киевскому времени.

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Успешное возвращение космонавтов миссии Crew-2

Астронавты миссии Crew-2 успешно вернулись на Землю после 199 дней в космосе. Домой их доставила капсула Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

Капсула приводнилась в Мексиканском заливе. Возвращение космонавтов завершило шестимесячную миссию на Международную космическую станцию. Crew Dragon Endeavour доставил на Землю четырех астронавтов – Шейна Кимбро и Меган МакАртур из NASA, Томаса Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований.

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