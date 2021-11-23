Совсем не романтично: марсоход сделал жуткое фото заката на Марсе

Закат на Марсе отличается от земного / Фото: NASA

На снимке видно, как солнце опускается за каменистый ландшафт Марса, но его свечение отличается от привычного для этой планеты.

Читайте также: Марсоход нашел на Марсе драгоценный камень: ученые ломают голову, как он туда попал

Реклама

Даже в NASA отметили, что марсианские закаты обычно выделяются своим характерным синим цветом.

Это вызвано тем, что мелкая пыль в атмосфере позволяет синему свету проникать в атмосферу более эффективно, чем цвета с более длинными волнами.

Реклама

Но этот закат выглядит иначе: меньше пыли в атмосфере дает более приглушенный цвет, чем в среднем. Фото немного отбелили, чтобы удалить артефакты камеры, пишет digitaltrends.com.

Ранее Perseverance с помощью своей передовой камеры Mastcam-Z сделал невероятную панораму Марса. Оказалось, что Красная планета не такая уж и красная.

Также мы сообщали, что вертолет Ingenuity совершил пятнадцатый полет и сфотографировал Красную планету. Снимки подробнее будут изучать сотрудники NASA.