Зовсім не романтично: марсохід зробив моторошне фото заходу сонця на Марсі

Захід сонця на Марсі відрізняється від земного / Фото: NASA

На знімку видно, як сонце опускається за кам'янистий ландшафт Марса, але його свічення відрізняється від звичного для цієї планети.

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Навіть у NASA відзначили, що марсіанські заходи сонця зазвичай виділяються своїм характерним синім кольором.

Це викликано тим, що дрібний пил в атмосфері дозволяє синьому світлу проникати в атмосферу ефективніше, ніж кольори з довгими хвилями.

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Але цей захід виглядає інакше: менше пилу в атмосфері дає більш приглушений колір, ніж у середньому. Фото трохи відбілили, щоб видалити артефакти камери, пише digitaltrends.com.

Раніше Perseverance за допомогою своєї передової камери Mastcam-Z зробив неймовірну панораму Марса. Виявилося, що Червона планета не така вже й червона.

Також ми повідомляли, що вертоліт Ingenuity здійснив п'ятнадцятий політ і сфотографував Червону планету. Знімки докладніше вивчатимуть співробітники NASA.