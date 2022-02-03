Собаки-долгожители помогут людям победить старение

Старение собак изучат, чтобы потом помочь и людям / Фото: Pixabay

Одним из самых интригующих направлений их исследований будет анализ ДНК исключительно долгоживущих собак, "супердолгожителей" собачьего мира.

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Собаки заинтересовали ученых, потому что они испытывают те же симптомы упадка, включая артрит, деменцию, диабет и многое другое, что и люди, пишет Phys.

Долго считалось, что собачьи годы примерно равны человеческим годам, умноженным на семь, но все гораздо сложнее, говорят теперь исследователи.

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Хотя у людей есть четкие показатели здорового старения, мало что известно о "нормальном старении" четвероногих друзей.

При этом крупные собаки, как правило, стареют быстрее всего – возможно, в 10 раз быстрее, чем люди, в то время как маленькие породы могут дожить и до 20 лет, где год будет считаться за пять.

Проект Dog Aging Project планирует изучить десятки тысяч собак всех размеров, пород и происхождения.

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Это заложит основу для дальнейших исследований геномов собак и людей, которые помогут улучшить их здоровье и продлить жизнь, надеются ученые.

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