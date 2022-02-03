Собаки-довгожителі допоможуть людям перемогти старіння

Старіння собак вивчать, щоб потім допомогти і людям / Фото: Pixabay

Одним з найцікавіших напрямків їхніх досліджень буде аналіз ДНК собак, що довго живуть, "супердовгожителів" собачого світу.

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Собаки зацікавили вчених, тому що вони відчувають ті ж симптоми занепаду, включаючи артрит, деменцію, діабет та багато іншого, що й люди, пише Phys.

Довго вважалося, що собачі роки приблизно дорівнюють людським рокам, помноженим на сім, але все значно складніше, кажуть тепер дослідники.

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Хоча у людей є чіткі показники здорового старіння, мало що відомо про "нормальне старіння" чотирилапих друзів.

При цьому великі собаки, як правило, старішають найшвидше – можливо, в 10 разів швидше, ніж люди, тоді як маленькі породи можуть дожити й до 20 років, де рік рахуватиметься за п'ять.

Проєкт Dog Aging Project планує вивчити десятки тисяч собак усіх розмірів, порід та походження.

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Це закладе основу для подальших досліджень геномів собак та людей, які допоможуть покращити їхнє здоров'я та продовжити життя, сподіваються вчені.

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