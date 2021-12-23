Ученые выяснили, как Плутон отрастил себе сердце

Ученые объяснили, откуда на Плутоне взялось сердце / Фото: Wikipedia

Яркая равнина, названная областью Томбо, перестала быть абсолютно загадочной частью карликовой планеты.

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Захватывающие узоры ученые впервые обнаружили в 2015 году с помощью аппарата New Horizons, и с тех пор ломали себе голову, пишет Universe Today.

Команда предполагает, что необычная поверхность была сформирована в результате сублимации азотного льда, которая началась 1-2 млн лет назад.

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В процессе сублимации твердый лед превращается в газ из-за крайне незначительного атмосферного давления, при этом Плутон остается геологически активным и сейчас.

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По словам исследователей, сублимация льда способствует охлаждению всей Равнины Спутника на поверхности карликовой планеты.

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Подобные процессы могут также происходить на поверхности других планетных тел, таких как спутник Нептуна Тритон или объекты пояса Койпера Эрида и Макемаке.

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Напомним, ранее ученые предложили вернуть Плутону статус планеты, но тогда планетами придется считать все спутники Солнечной системы.