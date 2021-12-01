Samsung добавит водонепроницаемый корпус в бюджетные смартфоны

Бюджетные смартфоны Samsung могут стать водонепроницаемыми
Водонепроницаемость может стать последним дополнением к бюджетным предложениям компании Samsung в 2022 году.
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Эту функцию не слишком часто добавляют в более дешевые версии смартфонов, но, похоже, компания решилась на это как минимум в четырех моделях, пишет Android Authority.
Ранее в бюджетные смартфоны Samsung уже добавили дисплеи с высокой частотой обновления и сенсорные камеры большего размера.
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Инсайдеры называют четыре возможные модели, которые получат защиту от воды:
- Galaxy A73
- Galaxy A53
- Galaxy A33
- Galaxy A32
Водонепроницаемость может быть достигнута за счет одной особенности: появившиеся в сети рендеры Galaxy A33 демонстрируют телефон без разъема для наушников.
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Напомним, ранее в Сети показали новый смартфон-раскладушку от Huawei.