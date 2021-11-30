В сети показали новый смартфон-раскладушку от Huawei

Телефон будет использовать простую шарнирную конструкцию и, скорее всего, сможет работать только на 4G

В сети показали будущую раскладушку Huawei Mate V

Компания Huawei, несмотря на сложности в связи с запретами США, уже работает над новым смартфоном.

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Это устройство может иметь флип-дизайн, как у Motorola RAZR и Samsung Galaxy Z Flip, пишет gizmochina.

Новая раскладушка будет иметь шарнирную конструкцию следующего поколения – она использует меньше деталей что снизит цену и повысит надежность.

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Согласно отчету Weibo, Huawei будет использовать чипсет Kirin 9000 и петли нового поколения от Zhaoli Technology, которые разрабатываются уже довольно давно.

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Смартфон Huawei будет небольшим. Он поступил в массовое производство с начала 2021 года, потому запуск может быть уже близко.

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Грядущий складной смартфон-раскладушка может называться Huawei Mate V, но это название еще не подтверждено.

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Вероятно, будет модель только для 4G из-за санкций, введенных США в отношении компании.

Напомним, ранее мы писали о том, как эффективно использовать память iPhone и iCloud для хранения информации.