Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Техно

В сети показали новый смартфон-раскладушку от Huawei

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
30 ноября, 11:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телефон будет использовать простую шарнирную конструкцию и, скорее всего, сможет работать только на 4G
В сети показали будущую раскладушку Huawei Mate V
В сети показали будущую раскладушку Huawei Mate V

Компания Huawei, несмотря на сложности в связи с запретами США, уже работает над новым смартфоном.

Читайте также: Появились наушники-переводчик с любого языка

Реклама

Это устройство может иметь флип-дизайн, как у Motorola RAZR и Samsung Galaxy Z Flip, пишет gizmochina.

Новая раскладушка будет иметь шарнирную конструкцию следующего поколения – она использует меньше деталей что снизит цену и повысит надежность.

Реклама

Согласно отчету Weibo, Huawei будет использовать чипсет Kirin 9000 и петли нового поколения от Zhaoli Technology, которые разрабатываются уже довольно давно.

Читайте также: Motorola покажет смартфон с 200-мегапиксельной камерой уже в декабре

Смартфон Huawei будет небольшим. Он поступил в массовое производство с начала 2021 года, потому запуск может быть уже близко.

Реклама

Грядущий складной смартфон-раскладушка может называться Huawei Mate V, но это название еще не подтверждено.

Читайте также: Apple планирует выпускать собственные 5G-модемы с 2023 года

Вероятно, будет модель только для 4G из-за санкций, введенных США в отношении компании.

Напомним, ранее мы писали о том, как эффективно использовать память iPhone и iCloud для хранения информации.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Гаджет-гайд
Лучшие предложения к Черной пятнице
В корзину!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Опрос
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять