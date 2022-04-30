Российский аналог Instagram требует деньги за привычное имя при регистрации

Российская соцсеть продает имена за деньги / Фото: скриншот

После блокировки Роскомнадзором популярных сервисов Facebook и Instagram российским пользователям пришлось искать новые соцсети.

И если Facebook они легко заменили на Вконтакте, то с Instagram не все так просто.

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Российские дельцы быстро вывели на рынок свой аналог – Россграм. Но с первых дней сервис угодил в скандал.

Мало того, что еще до запуска произошла утечка данных будущих пользователей, так теперь с них требуют деньги за привычное имя.

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Сеть предлагает пользователям "забронировать привычный никнейм" за 10 тысяч рублей. Можно не сомневаться, что уже появились умники, скупившие популярные имена и теперь будут перепродавать их втридорога.

Кстати, мы ранее писали об абсурдной ситуации – российские пользователи потребовали от Meta 1 миллиард долларов компенсации за блокировку Facebook и Instagram, хотя это сделала сама Россия.