Театр абсурда: Россия сама заблокировала Instagram, а миллиард компенсации требуют от Meta

Блогеры испугались пойти с такой же претензией в Роскомнадзор

Российские блогеры пригрозили Meta судом / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российские блогеры составили письмо в Meta c требованием выплатить компенсацию в 1 миллиард долларов. В такую сумму они оценили ущерб пострадавших от блокировки пользователей и предпринимателей соцсети Instagram.

В России пригрозили: если Meta не выплатит компенсацию, они планируют подать иск в суд. Рассматриваются варианты подачи как в российский, так и американский суд, сообщает vedomosti.ru.

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Самое абсурдное в этой ситуации то, что Instagram в России заблокировала сама Россия. Соцсеть попала под запрет после решения Роскомнадзора.

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Кстати, несмотря на блокировку, суд разрешил россиянам продолжать пользоваться Facebook и Instagram, если они не будут заниматься экстремистской деятельностью. Доступ к с сервисам, к слову, только через VPN.

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Напомним, что после запрета Instagram в России начали делать различные аналоги популярного сервиса. первый из них – Россграм – попал в скандал еще до открытия, допустив утечку данных о потенциальных пользователях.

Второй же вызывает больше депрессию, а не восхищение, ведь в нем все фотографии черно-белые, да и называется он соответственно – Грустнограм.