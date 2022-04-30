Російський аналог Instagram вимагає гроші за звичне ім'я під час реєстрації

Російська соцмережа продає імена за гроші / Фото: скриншот

Після блокування Роскомнаглядом популярних сервісів Facebook та Instagram російським користувачам довелося шукати нові совісті.

І якщо Facebook вон легко замінили на Вконтакте, то з Instagram не все так просто.

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Російські ділки швидко вивели на ринок свій аналог – Россграм. Але з перших днів сервіс потрапив у скандал.

Мало того, що ще до запуску стався витік даних майбутніх користувачів. так тепер з них вимагають гроші за звичне ім'я.

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Мережа пропонує користувачам "забронювати звичний нікнейм" за 10 тисяч рублів. Можна не сумніватися, що вже з'явилися розумники, які скуповували популярні імена і тепер перепродаватимуть їх утридорога.

До речі, ми раніше писали про абсурдну ситуацію – російські користувачі зажадали від Meta 1 мільярд доларів компенсації за блокування Facebook та Instagram, хоча це зробила сама Росія.