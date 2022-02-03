Робот впервые провел сложную операцию без помощи человека

Робот впервые прооперировал свинью без участия человека / Фото: Johns Hopkins University
Американский робот-хирург при этом показал значительно лучшие результаты, чем люди, что стало еще одним шагом к полностью автоматизированным операциям.
Читайте также: Прорыв в трансплантации: сердце свиньи впервые успешно пересадили человеку
Робот Smart Tissue по имени Star провел лапароскопическую операцию по соединению двух концов кишечника у четырех свиней, пишет The Guardian.
Таким образом, робот преуспел в процедуре, которая требует высокого уровня точности и повторяющихся движений.
Соединение двух концов кишечника – сложная процедура в желудочно-кишечной хирургии, требующая от медика наложения швов с высокой точностью и постоянством.
Даже легкое дрожание рук или неправильно наложенный шов могут привести к осложнениям и даже смерти.
Нового робота научили корректировать хирургический план в режиме реального времени, как это сделал бы хирург-человек.
Ранее мы писали:
- В США разработали первый прототип искусственной почки, которая может спасти миллионы людей.
- Ученые Нью-Йоркского университета провели успешный эксперимент с пересадки свиной почки человеку. В качестве подопытного выступила мертвая женщина.
- Испанские ученые разработали имплантат, напрямую стимулирующий зрительную кору головного мозга, что позволит видеть незрячим.