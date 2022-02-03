Робот впервые провел сложную операцию без помощи человека

Робот впервые прооперировал свинью без участия человека / Фото: Johns Hopkins University

Американский робот-хирург при этом показал значительно лучшие результаты, чем люди, что стало еще одним шагом к полностью автоматизированным операциям.

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Робот Smart Tissue по имени Star провел лапароскопическую операцию по соединению двух концов кишечника у четырех свиней, пишет The Guardian.

Таким образом, робот преуспел в процедуре, которая требует высокого уровня точности и повторяющихся движений.

Соединение двух концов кишечника – сложная процедура в желудочно-кишечной хирургии, требующая от медика наложения швов с высокой точностью и постоянством.

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Даже легкое дрожание рук или неправильно наложенный шов могут привести к осложнениям и даже смерти.

Нового робота научили корректировать хирургический план в режиме реального времени, как это сделал бы хирург-человек.

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