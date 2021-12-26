Пудра на бархатном пироге: ExoMars снял обледеневший кратер на Марсе

ESA показала уникальный снимок марсианского кратера / Фото: ESA

Новое фото с орбитального аппарата ExoMars показывает белый водяной лед на фоне ржавой красной марсианской почвы.

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На снимке виден кратер в северной полярной области Марса, в области Ваститас Бореалис, сообщает ESA.

Кратер, снимок которого аппарат сделал еще 5 июля, частично заполнен льдом. Темный материал, отчетливо видимый на краю кратера, придает ему несколько выжженный вид.

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Вероятно, он состоит из вулканических материалов, таких как базальт, считают астрономы. Большая часть окружающей местности свободна ото льда.

Например, полосы в правом нижнем углу изображения образованы ветром, который удалил более яркую пыль оксида железа с поверхности, обнажив немного более темную подложку.

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ExoMars прибыл на Красную планету в 2016 году и начал свою полноценную научную миссию в 2018 году.

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Напомним, ранее на Марсе нашли огромные запасы льда, в котором обнаружили не менее 40% воды.