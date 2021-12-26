Пудра на оксамитовому пирозі: ExoMars зняв зледенілий кратер на Марсі

ESA показала унікальний знімок марсіанського кратера / Фото: ESA

Нове фото з орбітального апарату ExoMars показує білий водяний лід на тлі іржавого червоного марсіанського ґрунту.

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На знімку видно кратер у північній полярній області Марса, в області Вастітас Бореаліс. ESA .

Кратер, знімок якого апарат зробив ще 5 липня, частково наповнений льодом. Темний матеріал, чітко видимий краю кратера, надає йому трохи випалений вигляд.

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Ймовірно, він складається з вулканічних матеріалів, таких як базальт, вважають астрономи. Більшість навколишньої місцевості вільна від льоду.

Наприклад, смуги в правому нижньому куті зображення утворені вітром, який видалив яскравіший пил оксиду заліза з поверхні, оголивши трохи темнішу підкладку.

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ExoMars прибув на Червону планету у 2016 році та розпочав свою повноцінну наукову місію у 2018 році.

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Нагадаємо, раніше на Марсі знайшли величезні запаси льоду , В якому виявлено не менше 40% води.