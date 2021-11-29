Производитель роботов готов купить человеческое лицо за 200 тысяч долларов

Роботы могут получить человеческие лица для работы в аэропортах / Фото: Promobot

Компания Promobot из Нью-Йорка ищет человека, чье лицо сможет использовать на своих роботах. За продажу своей мимики можно получить 200 тысяч долларов.

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Роботы-гуманоиды, о которых идет речь, будут работать в отелях, торговых центрах и аэропортах США и Ближнего Востока с 2023 года, пишет сайт Promobot.

К сожалению, контракт не может быть отозвать: доброволец должен быть готов навсегда передать права на использование своего лица.

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Заявки могут присылать любые участники от 25 лет, но компания предупреждает, что ей необходимо найти "доброе и дружелюбное" лицо.

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Promobot известен своими устрашающе реалистичными роботами-гуманоидами. Его роботы уже используются в 43 странах, работая администраторами, консультантами, гидами и так далее.

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В 2019 году робототехническая компания уже предлагала добровольцу вознаграждение в размере 133 тысячи долларов за использование своего лица.

Напомним, ранее сообщалось, что роботы заменили охранников на заводе в в Южной Корее.

Кроме того, роботы принимают заказы и разносят еду в уникальном кафе в Токио.