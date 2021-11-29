Виробник роботів готовий купити людське обличчя за 200 тисяч доларів

Роботи можуть отримати людські обличчя для роботи в аеропортах / Фото: Promobot

Компанія Promobot з Нью-Йорка шукає людину, чиє обличчя зможе використати на своїх роботах. За продаж своєї міміки можна отримати 200 тисяч доларів.

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Роботи-гуманоїди, про які йдеться, працюватимуть у готелях, торгових центрах та аеропортах США та Близького Сходу з 2023 року, пише сайт Promobot.

На жаль, контракт не можна бути відкликати: доброволець має бути готовий назавжди передати права на використання свого лица.

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Заявки можуть надсилати будь-які учасники від 25 років, але компанія попереджає, що їй необхідно знайти "добре та доброзичливе" обличчя.

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Promobot відомий своїми жахливо реалістичними роботами-гуманоїдами. Його роботи вже використовуються у 43 країнах, працюючи адміністраторами, консультантами, гідами тощо.

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У 2019 році робототехнічна компанія вже пропонувала добровольцю винагороду у розмірі 133 тисяч доларів за використання свого обличчя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що роботи замінили охоронців на заводі у Південній Кореї.

Крім того, роботи приймають замовлення та розносять їжу в унікальному кафе в Токіо.