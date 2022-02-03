Поразительные цвета: бабочка-хамелеон развернула крылья в космосе

Hubble показал уникальную галактику в новом цвете / Фото: NASA
Крылья туманности никогда не выглядели лучше. Туманность Butterfly образовалась после того, как подобная Солнцу звезда сбросила свою оболочку.
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NGC 6302, также известная как Жук или Бабочка – биполярная планетарная туманность в созвездии Скорпиона, считается одной из самых сложных по структуре.
Центральная звезда туманности – одна из самых горячих известных звезд, температура ее поверхности – более 250 тысяч градусов по Цельсию.
Сейчас масса белого карлика составляет около 0,64 массы Солнца. Он окружен плотным экваториальным диском из газа и пыли.
Именно этот диск помог сформировать биполярную структуру, подобную песочным часам. Туманность образовалась около 1900 лет назад.
Первоначальная масса родительской звезды была намного выше, но она сбросила большую ее часть в результате извержения, которое и породило туманность-бабочку.
Ранее мы писали:
- Телескоп Hubble сделал уникальный снимок "бабочки в космосе" – туманности-хамелеона, формирующей планеты.
- Кроме того, накануне Рождества телескоп Hubble показал "ангела" в небе – область звездообразования, обнаруженную 10 лет назад.
- Телескопы Chandra и Hubble также сфотографировали и проанализировали необычную туманность Jewel Bug в космосе, напоминающую бутон цветка.