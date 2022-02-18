Поразительное открытие: долгое пребывание в космосе изменило мозг астронавтов

Мозг астронавтов перепрограммировался после полета в космос / Фото: NASA

Такие изменения смогли зафиксировать ученые из Университета Дрекселя в Филадельфии, США, в течение нескольких месяцев после возвращения астронавтов на Землю.

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Исследователи заметили изменения в нейронных связях между несколькими двигательными областями мозга, пишет Forbes.

Используя технику визуализации мозга, исследователи выполнили МРТ-сканирование 12 астронавтов из Европейского космического агентства и российского Роскосмоса.

Ученые обнаружили также физические изменения в мозолистом теле – части мозга, которая соединяет два полушария органа и служит "коммуникационной сетью".

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Из-за космического путешествия и пребывания на орбите эта область расширилась, хотя это всего лишь изменение формы, а не настоящее структурное изменение, заверили исследователи.

Причина в том, что в невесомости астронавту необходимо радикально адаптировать свои стратегии движений по сравнению с Землей, и потому его мозг перепрограммируется.

Всего программа NASA определила несколько основных рисков, с которыми астронавты могут столкнуться в результате длительного пребывания в космосе:

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повышенное воздействие радиации, которое может вызвать рак или другие серьезные проблемы со здоровьем;

изоляция и замкнутое пространство, которая может повлиять на их настроение и потенциально вызвать нарушения сна и стресс;

дефицит питательных веществ из-за отсутствия свежих продуктов;

расстояние от Земли, что потребует от астронавтов самостоятельно справляться с любыми чрезвычайными ситуациями со здоровьем;

изменение гравитационных полей, которые могут воздействовать на сердце, кости и мышцы – астронавты, которые проводят в космосе от 5 до 11 дней, могут потерять 20% мышечной массы;

опасная среда, в которой микробы легче передаются от человека к человеку, повышается уровень стресса и может измениться иммунная система.

Особенно остро с этими проблемами астронавты могут столкнуться в случае путешествия на Марс.

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