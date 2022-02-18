Вражаюче відкриття: довге перебування в космосі змінило мозок астронавтів

Мозок астронавтів перепрограмувався після польоту до космосу / Фото: NASA

Такі зміни змогли зафіксувати вчені з Університету Дрекселя у Філадельфії, США протягом кількох місяців після їхнього повернення на Землю.

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Дослідники помітили зміни у нейронних зв'язках між декількома руховими областями мозку, пише Forbes.

Використовуючи техніку візуалізації мозку, дослідники виконали МРТ-сканування 12 астронавтів із Європейського космічного агентства та російського Роскосмосу.

Вчені виявили також фізичні зміни в мозолистому тілі – частини мозку, що з'єднує дві півкулі органу та служить "комунікаційною мережею".

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Через космічну подорож і перебування на орбіті ця область розширилася, хоча це лише зміна форми, а не справжня структурна зміна, запевнили дослідники.

Причина в тому, що у невагомості астронавту необхідно радикально адаптувати свої стратегії рухів у порівнянні з Землею, та тому його мозок перепрограмується.

Усього програма NASA визначила кілька основних ризиків, з якими астронавти можуть зіткнутися внаслідок тривалого перебування у космосі:

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підвищений вплив радіації, що може спричинити рак чи інші серйозні проблеми зі здоров'ям;

ізоляція та замкнутий простір, яка може вплинути на їх настрій та потенційно викликати порушення сну та стрес;

дефіцит поживних речовин через відсутність свіжих продуктів;

відстань від Землі, що вимагатиме від астронавтів самостійно справлятися з будь-якими надзвичайними ситуаціями зі здоров'ям;

зміна гравітаційних полів, які можуть впливати на серце, кістки та м'язи – астронавти, які проводять у космосі від 5 до 11 днів, можуть втратити 20% м'язової маси;

небезпечне середовище, в якому мікроби легше передаються від людини до людини, підвищується рівень стресу та може змінитися імунна система.

Особливо гостро із цими проблемами астронавти можуть зіткнутися у разі подорожі на Марс.

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