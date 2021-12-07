"Подожгите, как Гитлер евреев": От Facebook требуют 150 млрд долларов за разжигание ненависти

Беженцы из Мьянмы подали в суд на Facebook / Фото: Pixabay, REUTERS

Беженцы народа рохинджа требуют компенсации на сумму более 150 млрд долларов из-за того, что Facebook допустила рекламу, призывавшую их убивать.

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Компанию обвиняют в том, что она позволяла распространять ненавистную и опасную дезинформацию в течение многих лет, пишет BBC.

Около 10 тыс. человек были убиты в ходе репрессий в 2017 году / Фото: REUTERS

Алгоритмы Facebook, по мнению авторов иска, усилили разжигание ненависти в отношении народа рохинджа.

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Сообщения или учетные записи, которые призывали к уничтожению целого народа, так и не были удалены из соцсети.

Многие из народа рохиджа были вынуждены бежать из своей страны / Фото: REUTERS

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Теперь юристы подали иск против Facebook в Сан-Франциско, заявив, что компания готова "торговать жизнями народа рохинджа для лучшего проникновения на рынок небольшой страны".

Среди сообщений, которые распространялись в соцсети, были, например, такие:

"Мы должны бороться с ними, как Гитлер сделал с евреями". "Залейте топливо и подожгите, чтобы они быстрее встретили Аллаха".

В Мьянме у Facebook – более 20 млн пользователей. В 2018 году Facebook признал, что он недостаточно сделал для предотвращения разжигания ненависти в отношении рохинджа.

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Марк Цукерберг лично признал свои ошибки в преддверии повсеместного насилия.

В Facebook призывали сделать с рохиджа то же, что Гитлер сделал с евреями / Фото: REUTERS

Рохинджа считаются в Мьянме нелегальными мигрантами и на протяжении десятилетий подвергались дискриминации. В 2017 году военные начали жестокие репрессии против них.

Приблизительно 10 тыс. мусульман-рохинджа были убиты, более 700 тыс. бежали в соседний Бангладеш и позже – другие страны.

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Напомним, ранее Facebook уже обвинили в том, что он заработал на антивакцинаторской рекламе о Холокосте и "нацизме в США".