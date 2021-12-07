"Підпаліть, як Гітлер євреїв": Від Facebook вимагають 150 млрд доларів за розпалювання ненависті

Біженці з М'янми подали до суду на Facebook / Фото: Pixabay, REUTERS

Біженці народу Рохінджа вимагають компенсації на суму більше 150 млрд доларів через те, що Facebook допустила рекламу, яка закликала їх вбивати.

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Компанію звинувачують у тому, що вона дозволяла розповсюджувати ненависну та небезпечну дезінформацію протягом багатьох років, пише BBC.

Близько 10 тис. людей було вбито під час репресій у 2017 році / Фото: REUTERS

Алгоритми Facebook, на думку авторів позову, посилили розпалювання ненависті стосовно народу рохінджа.

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Повідомлення або облікові записи, які закликали до знищення цілого народу, так і не були вилучені із соцмережі.

Багато хто з народу рохіджа були змушені тікати зі своєї країни / Фото: REUTERS

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Тепер юристи подали позов проти Facebook у Сан-Франциско, заявивши, що компанія готова "торгувати життями народу рохінджа для кращого проникнення на ринок невеликої країни".

Серед повідомлень, які розповсюджувалися в соцмережі, були, наприклад, такі:

"Ми маємо боротися з ними, як Гітлер зробив з євреями". "Залийте паливо та підпаліть, щоб вони швидше зустріли Аллаха".

У М'янмі у Facebook – більше 20 млн. користувачів. У 2018 році Facebook визнав, що він недостатньо зробив для запобігання розпалюванню ненависті стосовно рохінджа.

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Марк Цукерберг особисто визнав свої помилки напередодні повсюдного насильства.

У Facebook закликали зробити з рохіджа те саме, що Гітлер зробив із євреями / Фото: REUTERS

Рохінджа вважаються в М'янмі нелегальними мігрантами та протягом десятиліть зазнавали дискримінації. У 2017 році військові розпочали жорстокі репресії проти них.

Приблизно 10 тис. мусульман-рохінджа були вбиті, більше 700 тис. бігли у сусідній Бангладеш та пізніше – інші країни.

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Нагадаємо, раніше Facebook вже звинуватили у тому, що він заробив на антивакцинаторській рекламі про Голокост і "нацизм у США".